MAÇ SONUCU | Antalyaspor: 1 – Yomraspor: 1 | Tur penaltılarla geldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta Antalyaspor, Yomraspor’a penaltılarda 3-0 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Penaltı vuruşlarında Antalyaspor, Barrada, Bahadır Öztürk ve Birkan Öksüz ile gol bulurken, Musa Nizam kaleciyi geçemedi. Yomraspor ise Münür Satılmış, Şenol Özyurt ve Yasin Reis’le kullandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.

Öte yandan uzatma dakikalarının son anlarında penaltı kazanan Antalyaspor’da Barrada’nın golü skoru 1-1’e getirip kırmızı beyazlı ekibe hayat verirken kaleci Ferhat Kaplan’ın penaltı atışlarındaki kurtarışları da tur biletinin alınmasında önemli rol oynadı.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Bahadır Öztürk, Musa Nizam, Birkan Öksüz, Zeki Yıldırım, Vainqueur, Serdar Özkan, Olcan Adın (Dk. 69 Barrada), Danilo (Dk. 91 Fehmi Koç), Mevlüt Erdinç (Dk. 76 Harun Alpsoy)

Yomraspor: Tunahan Dikişçi, Mehmetcan Köse, Erhan Şengül, Hamit Bayraktar, Muhammet Mahmut Emir, Sinan Altınel, Şenol Özyurt, Yaşar Kaan Yılmaz (Dk. 71 Yasin Reis), Münür Satılmış, Zafer Ergün (Dk. 79 Barış Memiş, Dk. 108. Hüseyin Sürmeneli), Bilal Çebi (Dk. 64 Ali Özgür Basa)

Goller: Dk. 101 Ali Özgür Basa (Yomraspor) Dk. 120+3 Barrada (Penaltıdan) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Zeki Yıldırım, Dk. 90 Musa Nizam Dk. 100 Vainqueur, Dk. 102 Bahadır Öztürk, Dk. 119 Serdar Özkan (Antalyaspor) Dk. 66 Hamit Bayraktar, Dk. 90+3 Barış Memiş, Dk. 97 Erhan Şengül, Dk. 119 Yasin Reis (Yomraspor)

MAÇ SONUCU | B.B. Erzurumspor - Keçiörengücü: 6-7 Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında B.B. Erzurumspor sahasında Başkent ekibi Keçiörengücü'nü ağırladı. Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında her iki takım da birer gol atarak uzatma devresinden 2-2'lik skorla ayrıldı. Penaltıları 5-4 kazanan Keçiörengücü, üst tura çıkan takım oldu. İlgili Haberi Oku