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Kiralık gönderilen Ahmethan Köse, gol sayısında Fenerbahçe’ye yetişti!
Fenerbahçe

Kiralık gönderilen Ahmethan Köse, gol sayısında Fenerbahçe’ye yetişti!

Fenerbahçe'nin sezon başında 2. Lig takımlarından Kırklarelispor'a gönderdiği genç forvet Ahmethan Köse, attığı gollerle adından söz ettiriyor. 21 yaşındaki forvet, 11 maçta attığı 7 golle Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı toplam gol sayısına ulaştı.

30 Ekim 2018 17:36

SKOR DETAY HABER / Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırklarelispor’un sezon başında Fenerbahçe’den kiraladığı forvet Ahmethan Köse, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Süper Lig’de kötü günler geçiren Fenerbahçe, geride kalan 10 haftada sadece 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 15. sıraya demir atmış durumda.

Hücum konusunda sıkıntılar yaşayan ve ligde sadece 7 gol atabilen sarı lacivertli ekipte, forvet oyuncularından Frey ligde 1 gol, Slimani 1 gol, Ayew ise 2 gol atabildi.

Fenerbahçe’nin Kırklarelispor’a kiraladığı 21 yaşındaki forvet Ahmethan Köse ise 2. Lig Kırmızı Grupta oynadığı 10 maçta 6 atıp takımının gol yükünü sırtlarken Türkiye Kupası’ndaki maçta da gol atma başarısı göstererek 11 maçta 7. golüne ulaştı ve Fenerbahçe’nin ligde attığı toplam gol sayısına yetişti.

Genç futbolcu sezon başında Fenerbahçe ile hazırlık maçlarında yer aldıktan sonra Kırklarelispor’a gönderilmişti.

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Son güncelleme 17:44 | 30 Ekim 2018
Ahmethan Köse Fenerbahçe kırklarelispor
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