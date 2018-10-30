İyi ki VAR’sın

Bu güzel bayramı bize hediye ettikleri için başta Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına minnettarız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Şenol Hoca'nın, zorunluluktan dolayı yapmış olduğu rotasyon ve erken bulunan gol ile birlikte Beşiktaş, Rize karşısında Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir şölen ile galibiyet aldı. Maça bakacak olursak…

1 Rahat galibiyet alınmasında en önemli etken siyah-beyazlıların çok istekli ve arzulu olmasıydı. Gol atmalarına rağmen Love ve Mustafa'nın kolay top kayıpları yapması, pas hataları, üçüncü bölgede topu koruyup arkadaşlarına garanti paslarla aktaramayışları en büyük sorun olarak görüldü.

2 Kara Kartal, Pepe'nin yokluğunu çok arıyor. Özellikle defansın rakibe çok pozisyon vermesinde, ters kademelerdeki başarısızlıklarında ve defansın dağınık görüntü vermesinde yıldız oyuncunun yokluğu hissedildi. Sahada mutlaka lider bir oyuncu olmalı.

3 Oğuzhan ve Atiba ofansif olarak eskisi gibi ne asist yapabiliyorlar ne de sürpriz koşular yaparak takımları adına skor üretebiliyorlar. Atiba'nın, rakibi durdurup çok top kapmasına rağmen orta alanda yalnız kalması, Rize'yi heveslendirmişti. Bu durum rakibin rahat pas yapmasına ve rahat hücuma çıkmasına sebebiyet verdi.

Şenol Güneş, sakatlıklardan dolayı ideal kadroyu sahaya çıkaramıyor. Sürekli değişen kadro ve taktik anlayışı, Beşiktaş'ı sıkıntıya sokuyor. Bu da inişli- çıkışlı performansa neden oluyor. Her şeye rağmen çok iyi bir iskelet kadroya sahip olan Beşiktaş gol bölgelerinde etkili olursa şampiyonluğun büyük adayı olur.

Son söz olarak; iyi ki varsın VAR. VAR olmasa maç nereye giderdi belli değil.

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