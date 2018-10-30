SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu grup toplantısında
Göztepe, Akhisar fobisini aşamıyor
Göztepe

Göztepe, Akhisar fobisini aşamıyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Akhisarspor’a tek golle kaybeden Göztepe, Manisa temsilcisini bu sezon da dış sahada mağlup etmeyi başaramadı.

30 Ekim 2018 11:24

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a Josue'nin golüyle kaybeden Göztepe, Ege derbisinden puansız ayrıldı. Geçen hafta Beşiktaş'ı yenerek moral bulan İzmir temsilcisi maç boyunca tutuk bir performans sergilerken, Akhisar deplasmanındaki fobisini bu sezon da yenemedi.

Bu maça kadar rakibiyle dış sahada 6 maça çıkan ve bu karşılaşmalardan 4 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, Akhisar deplasmanında oynadığı 7 maçı da kazanamadı. Göz Göz bu mağlubiyetle haftayı 15 puanla 9. basamakta noktaladı.

Deplasmanı sevmiyor

Akhisarspor'a deplasmanda kaybeden Göztepe, bu sezon İzmir dışında oynadığı 5. maçında 4. kez sahadan puansız ayrıldı. Yalnızca 6. haftada dış sahada Trabzonspor'u deviren İzmir temsilcisi; Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa ve son olarak da Akhisarspor deplasmanından eli boş döndü. 10 haftadan 5 galibiyet ve 5 yenilgi çıkaran sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda hiç beraberlik almadı.

5 hafta sonra sustu

Haftayı puansız kapatan Göztepe, 5 hafta aranın ardından ilk kez Manisa'da gol sevinci yaşayamadı. Son olarak ligin 4. haftasında Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Göz Göz, sırasıyla Kayserispor'a ve Trabzonspor'a 2 gol, Atiker Konyaspor'a 3 gol, Kasımpaşa'ya 1 gol ve Beşiktaş'a 2 gol atmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çengelköy Futbol Yatırımları’nı ağırlayacak.

Son güncelleme 11:24 | 30 Ekim 2018
Akhisarspor göztepe spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
02/11/2018 - 20:00
-
Fenerbahçe
Kasimpasa S.K.
03/11/2018 - 12:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü