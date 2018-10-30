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Galatasaray’da derbi hazırlıkları
Galatasaray

Galatasaray’da derbi hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

30 Ekim 2018 14:19

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncuların, kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu yaptıktan sonra soğuma hareketleriyle çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda diğer oyuncuların interval koşuların ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladığı kaydedildi. Younes Belhanda ve Martin Linnes’in, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldığı aktarıldı.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli’nin, takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptığı belirtildi. Fernando Reges’in, tedavisinin ardından salonda fizyoterapistlerle çalıştığı bildirildi. Yuto Nagatomo’nun, üç gün önce pnömotoraks (akciğer sönmesi) nedeniyle operasyon geçirdikten sonra solunum egzersizleri planlanarak hastaneden taburcu edildiği ifade edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:19 | 30 Ekim 2018
Fenerbahçe Florya Metin Oktay Tesisleri galatasaray
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