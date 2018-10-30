Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 1000 lira
Kategori 2: 900 lira
Kategori 3 ve 4: 800 lira
Kategori 5: 750 lira
Kategori 6: 600 lira
Kategori 7: 400 lira
Kategori 8: 300 lira
Kategori 9: 250 lira
Kategori 10: 175 lira
Kategori 11: 150 lira
Kategori 12 Misafir: 150 lira