Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletlerin, yarın sadece Galatasaray logolu passolig kartlarına, 1 Kasım Perşembe günü ise Fenerbahçe kartı dışında kalan tüm passolig kartlarına satışı yapılacak.

SON DAKİKA Batman Petrolspor Kasımpaşa maçı tatil edildi! Fode Koita hastaneye kaldırıldı Türkiye Kupası'nda Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında skandal bir olay yaşandı. Koita'nın hastaneye kaldırıldığı olayın ardından hakemler maçı tatil etti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 1: 1000 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 3 ve 4: 800 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 12 Misafir: 150 lira