Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’de takımın başında kim olacak? İşte yanıt…

Spor Toto Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, görevine son verilen Phillip Cocu’nun yerine derbide takımın başında kimin olacağı belli oldu.

Kendi evinde Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olan ve 10 haftada sadece 9 puan toplayarak 15. sırada yer alan Fenerbahçe’de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu’nun görevine son verildi.

Galatasaray ile deplasmanda oynanacak derbi öncesinde yaşanan bu krizin ardından Türk Telekom Stadyumu’nda takımın başında kimin olacağı ise merak konusu oldu.

BeIN Sports’un Fenerbahçe muhabiri Alper Yemeniciler’in verdiği bilgiye göre, sarı lacivertliler Galatasaray deplasmanında Cocu’nun yardıcıları Erwin Koeman ve Chris van der Weerden yönetiminde çıkacak.

YÖNETİM ACELE ETMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun acele karar vermek istemediği ve derbiyi yardımcı hocalarla geride bırakma kararı aldığı öğrenildi. Öte yandan yeni hoca konusunda çalışmaların sürdüğü ifade edilirken Fenerbahçe yönetiminin takımın başına yerli teknik direktör getirmeyi planladığı belirtildi.

Sarı lacivertlilerin Pazartesi günü yaptığı derbi hazırlıklarında da takımı Erwin Koeman ve Chris van der Weerden ikilisi çalıştırdı.

Fenerbahçe`yi derbiye Cocu`nun yardımcısı Erwin Koeman hazırlıyor Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken takımı Galatasaray maçında Phillip Cocu'nun yardımcıları Erwin Koeman ve Chris van der Weerden hazırlıyor. İlgili Haberi Oku