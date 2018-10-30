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Fenerbahçeli futboculardan Oğuz Kağan Güçtekin’e ziyaret
Fenerbahçe

Fenerbahçeli futboculardan Oğuz Kağan Güçtekin’e ziyaret

Sarı-lacivertli teknik heyet, idari menajer Onur Başar ve futbolcular, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve ameliyat edilen genç futbolcuya destek verdi

30 Ekim 2018 17:57

Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncuları, Spor Toto Süper Lig’deki MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin’i ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Oğuz Kağan Güçtekin’i takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Antrenman sonrası Oğuz Kağan’ın tedavi gördüğü Liv Hospital’a giden futbolcular, genç oyuncuya destek oldu. Teknik heyet, idari menajer Onur Başar ve oyuncuların yer aldığı ziyarette Oğuz Kağan’a üzerinde “Geçmiş olsun” yazılı ve tüm takımın imzaladığı forması hediye edildi.

Açıklamada, “Oyuncumuza bir kez daha ‘geçmiş olsun’ diyor, sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz.” denildi.

Son güncelleme 17:57 | 30 Ekim 2018
Fenerbahçe Oğuz Kağan Güçtekin
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