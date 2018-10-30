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Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı’na ömür boyu men cezası
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Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı’na ömür boyu men cezası

Eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi, rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men edildi

30 Ekim 2018 23:42

FIFA, eski Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kwesi Nyantakyi’yi rüşvet ve yolsuzluk gerekçeleriyle spordan ömür boyu men etti.

FIFA’dan yapılan açıklamada, hakkında açılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları karara bağlanan Nyantakyi’nin, spordan ömür boyu men ile 500 bin İsviçre frangı para cezası aldığı belirtildi.

Geçen haziran ayında yayınlanan bir videoda Kwesi Nyantakyi, kendisini iş adamı olarak tanıtan gazeteci Anas Aremeyaw Anas’tan bir otel odasında 65 bin dolar rüşvet almıştı.

Rüşvet aldığını kabul etmesinin ardından Gana Futbol Federasyonundaki başkanlık görevinden istifa eden Nyantakyi, FIFA Konseyi üyeliğinden ve Afrika Futbol Konfederasyonundaki asbaşkanlık görevinden de ihraç edilmişti.

30 Ekim 2018 İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı tutuklandı İspanya'da gündem Real Madrid'in Barcelona'ya 5-1 kaybetmesi veya Lopetegui'nin kovulması değil, yaşanan yolsuzluk yüzünden İspanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Andreu Subies'in tutuklanması oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:42 | 30 Ekim 2018
fifa Gana Kwesi Nyantakyi
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