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Ersun Yanal konusunda açıklama! ‘İletişime geçilmedi’
Fenerbahçe

Ersun Yanal konusunda açıklama! ‘İletişime geçilmedi’

Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ederken taraftarların takımın başında görmek istediği ve ismi sürekli anılan Ersun Yanal ile henüz iletişime geçilmediği öğrenildi.

30 Ekim 2018 13:27

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni hoca için girişimler son sürat devam ederken Ersun Yanal konusunda bir açıklama geldi…

Sarı lacivertli kulüp ile adı en çok anılan teknik adamlar arasında yer alan Ersun Yanal için beIN Sports muhabiri Alper Yemeniciler sıcak bir bilgiyi paylaştı. Bein Manşet programına katılan Yemeniciler, Fenerbahçe’nin Yanal ile henüz iletişime geçmediğini söyledi.

30 Ekim 2018 Galatasaray derbisinde Fenerbahçe`de takımın başında kim olacak? İşte yanıt... Süper Lig'de kötü günler geçiren ve teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine Erwin Koeaman ve Chris van der Weerden yönetiminde çıkması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Yemeniciler’in canlı yayında verdiği bilgi şöyle;

”Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.”

Öte yandan Fenerbahçe’nin birçok karşılaşmasında teknik heyetin futbolcuları ısınmaya göndermeyi unuttuğu da iddia edildi.

Son güncelleme 13:27 | 30 Ekim 2018
ersun yanal Fenerbahçe teknik direktör
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