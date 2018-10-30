Cristiano Ronaldo, Selena Gomez’i tahtından indirdi

SKOR DIŞ HABERLER / ABD’nin ünlü şarkıcısı Selena Gomez, Instagram’da en fazla takipçiye sahip olma unvanını Cristiano Ronaldo’ya kaptırdı.

Instagram’da 144 milyon 348 bin 638 takipçisi bulunan ve yaklaşık 3 yıldır en fazla takipçisi olan hesaba sahip Gomez, tahtını devretmek zorunda kaldı.

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun takipçi sayısının 144 milyon 413 bin 258’e çıkmasıyla Portekizli futbolcu “Instagram’da en fazla takipçiye sahip ünlü” unvanını da kapmış oldu.

En fazla takipçiye sahip üçüncü hesap ise 132 milyon 358 bin 554 kişiyle ABD’li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande’ye ait.

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