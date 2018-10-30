Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den neden ayrıldığını açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den, kulüp için eskisi kadar önemli olmadığını hissettiği için ayrıldığını söyledi.

Ronaldo, France Football dergisine verdiği röportajda, 9 sezon formasını giydiği Real Madrid’den ayrılış sürecine ilişkin “Real Madrid Kulübünün, özellikle de başkan Florentino Perez’in bana ilk yıllarımdaki gibi davranmadığını hissettim. Bana sadece iş ilişkisi gözüyle baktı. Artık kulüp için önemli olmadığımı hissetmeye başladım. Ayrılmayı düşündürten şey buydu.” ifadelerini kullandı.

2018 Altın Top ödülünün adayları arasındaki 33 yaşındaki futbolcu, “Daha önce de söylediğim gibi, Altın Top’u 6. defa kazanmak benim için bir takıntı değil. Tarihin en iyi futbolcularından biri olduğuma yürekten inanıyorum. Elbette Altın Top’u bir kez daha almak isterim. Bunun için çalışıyorum ve bence hak ediyorum.” yorumunu yaptı.

Ronaldo, hakkındaki tecavüz suçlaması için ise, “Bu hikaye elbette hayatımı olumsuz etkiliyor. Hayat arkadaşım, dört çocuğum, annem, kız kardeşlerim ve erkek kardeşim var. Kim olduğumu ve ne yaptığımı biliyorum. Gerçek su yüzüne çıkacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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