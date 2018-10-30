Antonio Conte’nin Real Madrid hayali lobiye takıldı! Listenin 1 numarası değişti

SKOR DIŞ HABER İspanya La Liga’da 5-1 kaybedilen Barcelona maçından sonra görevine son verilen Julen Lopetegui’nin yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına geçici teknik direktör olarak Santiago Solari’yi atayan Real Madrid yönetimin ilk adayı olan Antonio Conte, takımdaki İspanyol futbolcuların lobisine takıldı. Real Madrid’de oldukça etkili bir lobisi bulunan Kaptan Sergio Ramos önderliğindeki İspanyol futbolcular, Antonio Conte’yi istemedi. Bunun üzerine Real Madrid, listenin 1 numarasına Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino’yu aldı.

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Real Madrid’deki kötü gidişi bir türlü durduramayan Julen Lopetegui’nin görevine, Barcelona maçının ardından son verildi. Sezon başında Chelsea’den kovulan Antonio Conte, Real Madrid yönetiminin listesinde 1 numarada yer alıyordu. Ancak Antonio Conte’nin futbolcularla olan ilişkileri ve oyun sistemi, Kaptan Sergio Ramos başta olmak üzere birçok futbolcunun itirazına neden oldu. Hatta Sergio Ramos, verdiği röportajda Antonio Conte’nin adaylar arasında olmadığını açık açık söyledi. Futbolcuların fikirlerini dikkate alan Real Madrid yönetimi, Antonio Conte’yi listenin 1 numarasından indirdi.

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Antonio Conte’nin Chelsea’yi çalıştırırken, Belçikalı yıldız Eden Hazard ile yaşadığı tartışma da Real Madrid’in İtalyan çalıştırıcıdan vazgeçme nedenlerinden biri oldu. Uzun süredir peşinde olduğu Eden Hazard için 100 milyon pound’u gözden çıkaran Real Madrid, Antonio Conte’nin takımın başına geçmesi halinde transferin gerçekleşmeme ihtimali nedeniyle listenin 1 numarasını değiştirdi.

Rotayı İngiltere Premier Lig’den ayırmayan Real Madrid yönetimi, bu kez Tottenham’ın başarılı çalıştırıcı Mauricio Pochettino’ya gözünü dikti. Real Madrid temsilcileri, geçtiğimiz hafta Londra’da Mauricio Pochettino ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin iyi geçtiği ve Başkan Florentino Perez’e olumlu bir rapor sunulduğu öğrenildi. Manchester City maçından sonra Tottenham’a bağlılığını yineleyen Mauricio Pochettino’nun yine de Real Madrid’in başına geçmeye sıcak baktığı belirtildi.