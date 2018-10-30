Altın kemer Mustafa Batu’nun oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ve bu yıl 5.'si düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık kategorisinde Mustafa Batu altın kemerin sahibi oldu.

Sahil Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye ve dünyada birçok derece kazanmış 48'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 120 pehlivan er meydanına çıktı. Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Şaban Yılmaz başta olmak üzere toplamda 48 başpehlivan, 43 başaltı, 29 büyük orta pehlivanın katıldı.

Yoğun ilgi gören müsabakalara Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Azerbaycan Hatai Milletvekili Hüseynbala Mirelemov, Azerbaycan Hatai Valisi Razim Memmedov, Hatai Belediye Başkanı Aliyar Aliyev ve beraberindeki heyet, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük ilgi gören müsabakalarda, kıran kırana geçen mücadeleleri vatandaşlar heyecan içinde izledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Kocamaz, “Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah barış, huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde daha nice bayramları bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamayı hepimize nasip etsin. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişi geleceğe taşımak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Elbette kentin ihtiyacı olan hizmetleri beklentileri boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Belediyecilik hem çok zor hem de vebali çok ağır olan bir görevdir. Biz bu görevi, vatandaşımızın bize bir emaneti olduğu bilinci ile sürdürmeye çalışıyoruz. Tabi ki biz bu hizmetleri verirken vatandaşlarımızın memnuniyetinin her geçen gün biraz daha artmasından memnuniyet duyuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gönül rahatlığı ile hareket ediyoruz. Hem kentin sorunlarına, hem kültür değerlerine sahip çıkıyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü oluşturma gayreti güdüyoruz” dedi.

Altın kemer yağlı güreşlerini Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile birleştirmek istediklerini ve 5 yıldır da Mersin'de sürdürmeye gayret ettiklerini ifade eden Kocamaz, “Cumhuriyetimizin 95. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Altın Kemer Cumhuriyet Yağlı Güreşleri vatandaşımızın beğenisine sunmaktan gerçekten mutluyuz. Bu yıl Ağustos ayı içerisinde Zafer Etkinlikleri kapsamında 7 ilçemizde her gün karakucak güreşleri yaptık. Buradaki amacımız ata sporumuza sahip çıkmak, gençleri, çocukları heveslendirmek. Türk sporuna yeni yeni pehlivanlar kazandırırken, şanlı al bayrağımızın da dünyanın dört bir yanında en üst düzeye çıkarılması için gençleri motive etmek. Bu etkinliğin Mersinimizde birlik ve beraberliğe, dirlik ve düzene, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerle beraber daha nice etkinliklerde bir ve beraber olmak üzere hepinize sevgiler sunuyorum” şeklinde konuştu.

Müsabakalar sonunda başpehlivanlar kategorisinde mücadele eden Mustafa Batu birinci olarak altın kemerin sahibi oldu. Güreşlerde Kürşat Korkmaz ikinci olurken, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel üçüncülüğü paylaştı. Başaltı kategorisinde Recep Üstündağ birinci, Mustafa Doğan Özkaya ikinci oldu.

Başaltı kategorisinde Özkan Yılmaz ve Mustafa Cebesi ise üçüncülüğü göğüsledi. Büyük orta kategorisinde ise Osman Göçen birinci olurken, Sefa Yeşilkaya ikinci, Yaşar Şan ve Okan Yavaş ise üçüncü oldu.

Dereceye giren pehlivanlara madalyaları Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.