Vodafone Park’ta Mustafa Pektemek şov

Beşiktaş'ta Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkarken, henüz maçın 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Maçın başında Quaresma'nın sağ kanattan gönderdiği pasta kale sahası önünde topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, topuğuyla yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim olmuştu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında ise yine Quaresma’nın ön direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü atmayı başardı.

Son olarak geçtiğimiz sezonun 33. hafta karşılaşmasında ligde gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıların Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede göğsüyle gol atmıştı.

Şenol Güneş, Mustafa Pektemek`i ilk kez 11`e aldı Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de Mustafa Pektemek'i sahaya sürüyor. Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İlgili Haberi Oku