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Vodafone Park’ta Mustafa Pektemek şov
Beşiktaş

Vodafone Park’ta Mustafa Pektemek şov

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor’u konuk eden Beşiktaş’ta karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandıran Mustafa Pektemek, Güneş döneminde ilk 11’de sahaya çıktığı ilk lig maçında iki gol birden attı.

29 Ekim 2018 21:09

Beşiktaş'ta Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Mustafa Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkarken, henüz maçın 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Maçın başında Quaresma'nın sağ kanattan gönderdiği pasta kale sahası önünde topla buluşan 30 yaşındaki futbolcu, topuğuyla yaptığı vuruşla takımını öne geçiren isim olmuştu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında ise yine Quaresma’nın ön direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü atmayı başardı.

Son olarak geçtiğimiz sezonun 33. hafta karşılaşmasında ligde gol sevinci yaşayan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlıların Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede göğsüyle gol atmıştı.

29 Ekim 2018 Şenol Güneş, Mustafa Pektemek`i ilk kez 11`e aldı Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de Mustafa Pektemek'i sahaya sürüyor. Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:09 | 29 Ekim 2018
beşiktaş Mustafa Pektemek Vodafone Park
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