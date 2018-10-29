Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı!

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın deplasmanda Gürcistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar Gürcistan’ın başkenti Tiftis’te 8 ve 11 Kasım’da oynanacak. Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor)

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ebru Uzungüney (TSV Schoot Mainz), Fatma Işık (FV Löchgau), İpek Kaya (FC Metz), Medine Erkan (Kocaeli Futbol Kulübü)

Orta saha: Arzu Karabulut, Derya Arhan, Gizem Gönültaş (Beşiktaş), Busem Şeker, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Aggül, Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Ece Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Sevgi Çınar (ALG Spor), Fatma Kara

Forvet: Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Paris Saint Germain) Kenya`yı 4-1 yenen Türkiye Dünya Kupası`na iyi başladı Türkiye, Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kenya'yı 4-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku