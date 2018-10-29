‘The Bodrum Cup’ Yelken Yarışları sona erdi

Era Bodrum Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilen organizasyona katılan yarışmacılar, yarışın son etabında Gümüşlük-Bodrum koyunda yelken açtı. Hazırlıklarını tamamlayan tekne sahipleri, hakemin start vermesiyle Gümüşlük Koyu’nda denize açıldı.

Yarışmada, 100’e yakın teknede gruplar halinde bulunan bin kişi mücadele etti. Yarış sırasında teknelerin zaman zaman birbirine yakın seyretmesi heyecan yarattı. Gümüşlük-Bodrum etabı, Karaada önlerinde sona ererken, bitiş şamandırasını ilk “Grandi” isimli tekne geçti. “Nerissa” adlı teknenin ekibi ikinci, “Dafne” teknesinin ekibi üçüncü oldu. Genel klasmanda da “Bodrum Belediyesi Dragonfly” teknesinin ekibi birinciliği, “Dafne” teknesinin ekibi ikinciliği ve “Jasmin 1” isimli teknenin ekibi de üçüncülüğü elde etti.

The Bodrum Cup Komodoru David Dein’in ödül töreninde yaptığı konuşmanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.