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Süper Lig güncel puan durumu: Beşiktaş’a altın değerinde 3 puan! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…
Galatasaray

Süper Lig güncel puan durumu: Beşiktaş’a altın değerinde 3 puan! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş Rizespor ve Akhisar Göztepe maçları ile tamamlandı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Başakşehir iki haftadır galibiyet alamayan Galatasaray liderlik koltuğunu kapmıştı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçında 3-1 yenilen sarı kanaryalar galibiyet hasretini sürdürdü. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 10.hafta maç sonuçları...

29 Ekim 2018 22:02

Futbolseverler Süper Lig’de Beşiktaş Rizespor maçı sonucundan sonra oluşan puan durumunu merak ediyor. Beşiktaş evinde ağırladığı Rizespor 3-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Fenerbahçe ise evinde ağırladığı Ankaragücüne 3-1 yenilerek kan kaybını sürdürdü. Beşiktaş'ın henüz maçını oynamadığı haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek koltuğunu Medipol Başakşehir'e devretti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

26/10/2018

Bursaspor 2 – 0 Aytemiz Alanyaspor

27/10/2018

BB Erzurumspor 1 – 1 Kasımpaşa

Atiker Konyaspor 0 – 1Başakşehir

Antalyaspor 1 – 1 Trabzonspor

28/10/2018

Kayserispor 2 – 0 Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor2 – 0 Galatasaray

Fenerbahçe 1- 3 MKE Ankaragücü

29/10/2018

Akhisar Belediyespor 1-0 Göztepe

Beşiktaş 3-1 Çaykur Rizespor

Son güncelleme 22:14 | 29 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Akhisarspor
Bugün - 19:00
1
-
0
Göztepe S.K.
Besiktas
Bugün - 19:00
4
-
1
Çaykur Rizespor
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Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü