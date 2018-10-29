Süper Lig güncel puan durumu: Beşiktaş’a altın değerinde 3 puan! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Futbolseverler Süper Lig’de Beşiktaş Rizespor maçı sonucundan sonra oluşan puan durumunu merak ediyor. Beşiktaş evinde ağırladığı Rizespor 3-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Fenerbahçe ise evinde ağırladığı Ankaragücüne 3-1 yenilerek kan kaybını sürdürdü. Beşiktaş'ın henüz maçını oynamadığı haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek koltuğunu Medipol Başakşehir'e devretti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

26/10/2018

Bursaspor 2 – 0 Aytemiz Alanyaspor

27/10/2018

BB Erzurumspor 1 – 1 Kasımpaşa

Atiker Konyaspor 0 – 1Başakşehir

Antalyaspor 1 – 1 Trabzonspor

28/10/2018

Kayserispor 2 – 0 Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor2 – 0 Galatasaray

Fenerbahçe 1- 3 MKE Ankaragücü

29/10/2018

Akhisar Belediyespor 1-0 Göztepe

Beşiktaş 3-1 Çaykur Rizespor