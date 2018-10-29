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SON DAKİKA Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha helikopter kazasında hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig

SON DAKİKA Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha helikopter kazasında hayatını kaybetti

Leicester City Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nin, cumartesi günü yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. Leicester polisi de helikopter kazasında Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte hayatını kaybeden diğer isimlerin de belirlendiği duyurdu.

29 Ekim 2018 11:03

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın, cumartesi akşamı yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Leicester City Kulübü, başkan Vichai Srivaddhanaprabha’nın helikopter kazasında öldüğünü duyurdu. Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte helikopterde bulunan dört kişinin daha hayata gözlerini yumduğu resmen açıklandı.

27 Ekim 2018 Son dakika... Leicester City`nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha`yı taşıyan helikopter düştü Son dakika gelişmesi... Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United karşılaşmasının ardından stat otoparkına düştü. Helikopterin içinde kimlerin olduğu netlik kazanmazken kulüpten konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Leicester City Kulübü’nden yapılan açıklamada “Başkanımız Vichai Srivaddhanaprabha ve yanındaki dört kişini helikopter kazasında hayatını kaybettiğini bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Helikopterde bulunan beş kişi kurtulmayı başaramadı. Kelimelerle tarif edilemez bu kayıp sonrası tüm Leicester City camiası olarak Srivaddhanaprabha’nın ailesinin yanındayız. Dünya harika bir insanı kaybetti” denildi.

Leicester polisi de feci helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer dört kişinin kimliğini belirledi. Polis, hayatını kaybedenlerin Srivaddhanaprabha’nın yardımcıları Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare, pilot Eric Swaffer ile Izabela Roza Lechowicz olduğunu bildirdi.

Son güncelleme 11:03 | 29 Ekim 2018
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