Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas ölü bulundu!

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya takımlarından Sao Paulo’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Daniel Correa Freitas’nın ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Brezilya’nın Curitiba şehrindeki IML hastanesinden yapılan açıklamada Freitas’ın ölüm haberi doğrulanırken Sao Paulo kulübü de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir duyuru yapan Sao Paulo kulübü, “Kulübümüz orta saha oyuncumuzun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyor. Ailesine ve taraftarlarımıza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcunun bedenindeki izlerden işkenceye uğradığı öğrenilirken yetkililerin yaptığı açıklamada “Boynunda çok derin iki kesik vardı ve kafası neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ayrıca cinsel organı da kesilmişti” denildi.

İddiaya göre çevrede dolaşan insanların cesedi bulduğu belirtilirken cesedin yaklaşık 30 metre sürüklendiği ifade edildi.

Daha önce Botafogo’da forma giyen Freitas, 2015 yılından beri Sao Paulo’da mücadele ediyordu.