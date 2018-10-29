Real Madrid’de Julen Lopetegui dönemi sona erdi

İspanya La Liga’da 9. sırada yer alan, son haftalarda kötü sonuçlar alan ve son olarak El Clasico’da Barcelona’ya deplasmanda 5-1 yenilen Real Madrid’de Teknik Direktör Julen Lopetegui’nin görevine son verildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktörle yolların ayrıldığı açıklandı.

Lopetegui’den boşalan koltuğa geçici olarak Santiago Solari’nin oturacağı ifade edilirken, Los Galacticos’un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu. İspanya basınında adaylar arasında ilk sırada İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte yer alıyor. Mor Menekşeler’in yeni hocasını kısa süre içinde belirlemesi bekleniyor.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda İspanya’nın başında yer alan ve kupa macerası sürerken görevini Fernando Hierro’ya bırakıp Real Madrid’e giden Lopetegui, beklediğini bulamazken Real, 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile 14 puanla 10. sırada kaldı.

Real Madrid’in yaptığı resmi açıklamada, “Ballon d’Or’a 8 aday veren futbol takımının kalitesi ile teknik heyetin kalitesi birbirine uyuşmamaktadır. Tarihin hiçbir döneminde en iyi oyuncu ödülü için bu kadar çok aday çıkaran bir kadromuz olmamışken alınan sonuçlar kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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