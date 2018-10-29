Phillip Cocu stattan böyle ayrıldı!

Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 10’uncu hafta müsabakasının ardından görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu, karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadyumu’nu terk etti. Takım otobüsüne binmeyen Hollandalı çalıştırıcı, yardımcıları ile birlikte özel bir araca binerek stattan ayrıldı.

Öte yandan MKE Ankaragücü takım otobüsünün stattan ayrılacağı sırada kafile ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Olay büyümeden çözülürken, Ankaragücü kafilesi de karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadyumu’ndan ayrıldı. Fenerbahçe`de Cocu`nun kariyeri sadece 128 gün sürdü! İşte, Cocu`nun Fenerbahçe günleri... Fenerbahçe, son dakika haberi ile Phillip Cocu'nun kovulduğunu açıkladı. Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe başına getirilen Cocu, başta taraftarlar olmak üzere tüm futbol yorumcularının da tepkisini çekmişti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü kim herkes tarafından merak edilirken bir diğer merak konusu ise Phillip Cocu kimdir, Cocu'nun tazminatı ne kadar? İlgili Haberi Oku

Rıdvan Dilmen: Cocu ayrıldığına göre cumaya kadar... Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de 3-1'lik Ankaragücü yenilgisinin ardından Teknik Direktör Cocu ile yolların ayrılması kararını NTV'de değerlendirdi. İlgili Haberi Oku