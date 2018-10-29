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Mustafa Pektemek: ‘Onların yardımı sayesinde bu gerçekleşti’
Beşiktaş

Mustafa Pektemek: ‘Onların yardımı sayesinde bu gerçekleşti’

Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle geceye damga vuran Beşiktaş'ın forveti Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 22:28

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın forveti Mustafa Pektemek, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs 2015’ten beri ilk kez Beşiktaş formasıyla ilk 11’de şans bulan ve 4-1 kazandıkları maçta iki gole imza atan 30 yaşındaki forvet, yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı;

“Baya uzun zaman olmuştu ilk 11 çıkmayalı. Sabrettim, çalıştım sağ olsun hocam da şans verdi. Takım arkadaşlarımın yardımıyla iki gol attım ama önemli olan galip gelmekti. Bizim için bir başlangıç olur inşallah. Başakşehir maçı var kazanmamız gereken. Bu maç bize moral oldu. Bütün takım arkadaşlarımın benimle aynı sevinci yaşadığını biliyorum. Tolga ağabey ve Necip ile daha uzun zaman geçirdiğim için kameralara yakalandı. Onların yardımı sayesinde bu gerçekleşti. Hepsine teşekkür ediyorum.”

29 Ekim 2018 Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı Beşiktaş'ın 30 yaşındaki forveti Mustafa Pektemek, uzun süre sonra ilk 11'de şans bulduğu Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:28 | 29 Ekim 2018
beşiktaş Mustafa Pektemek
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