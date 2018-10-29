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Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı
Beşiktaş

Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki forveti Mustafa Pektemek, uzun süre sonra ilk 11'de şans bulduğu Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle gündeme oturdu.

29 Ekim 2018 21:29

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor karşısına ilk 11’de çıkan Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, ilk yarıda attığı iki golle sosyal medyayı salladı.

2015-16 sezonudan beri Beşiktaş formasıyla ilk kez 11’de şans bulan 30 yaşındaki forvet, henüz 3. dakikada topukla attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında bu kez kafa golüyle sahneye çıkan Pektemek, Beşiktaş’ı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Öte yandan Pektemek attığı bu gollerle Vodafone Park’ta 2018 yılında gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

29 Ekim 2018 Vodafone Park`ta Mustafa Pektemek şov Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 3. dakikasında ağları havalandıran Mustafa Pektemek, Güneş döneminde ilk 11'de sahaya çıktığı ilk lig maçında iki gol birden attı. İlgili Haberi Oku

İşte sosyal medyada Mustafa Pektemek’le ilgili yapılan bazı yorumlar;

Son güncelleme 21:29 | 29 Ekim 2018
beşiktaş Çaykur Rizespor Mustafa Pektemek
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