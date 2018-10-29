MAÇ SONUCU | Akhisarspor 1-0 Göztepe | Süper Lig 10. hafta

Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Göztepe’yi ağırlayan Akhisarspor, 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı ve haftalar sonra 3 puan hasretine son verdi.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Josue’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Akhisarspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Ege temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ligde 3 haftadır yenilen Akhisarspor bu sonuçla kötü gidişe ‘dur’ dedi ve puanını 8 yaptı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.
Göztepe gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken Akhisarspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.