MAÇ SONUCU | Akhisarspor 1-0 Göztepe | Süper Lig 10. hafta

Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Göztepe’yi ağırlayan Akhisarspor, 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı ve haftalar sonra 3 puan hasretine son verdi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Josue’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Akhisarspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Ege temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ligde 3 haftadır yenilen Akhisarspor bu sonuçla kötü gidişe ‘dur’ dedi ve puanını 8 yaptı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken Akhisarspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig güncel puan durumu: Beşiktaş`a altın değerinde 3 puan! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları… Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş Rizespor ve Akhisar Göztepe maçları ile tamamlandı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatarak zirveye bir adım daha yaklaştı.Başakşehir iki haftadır galibiyet alamayan Galatasaray liderlik koltuğunu kapmıştı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçında 3-1 yenilen sarı kanaryalar galibiyet hasretini sürdürdü. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 10.hafta maç sonuçları... İlgili Haberi Oku