SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu
MAÇ SONUCU | Akhisarspor 1-0 Göztepe | Süper Lig 10. hafta
Göztepe

MAÇ SONUCU | Akhisarspor 1-0 Göztepe | Süper Lig 10. hafta

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk eden Akhisarspor 1-0 galip geldi ve 3 haftalık mağlubiyet serisine son vererek nefes aldı.

29 Ekim 2018 22:17

Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Göztepe’yi ağırlayan Akhisarspor, 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı ve haftalar sonra 3 puan hasretine son verdi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Josue’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Akhisarspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Ege temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Ligde 3 haftadır yenilen Akhisarspor bu sonuçla kötü gidişe ‘dur’ dedi ve puanını 8 yaptı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken Akhisarspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

29 Ekim 2018 Süper Lig güncel puan durumu: Beşiktaş`a altın değerinde 3 puan! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları… Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş Rizespor ve Akhisar Göztepe maçları ile tamamlandı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, ezeli rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatarak zirveye bir adım daha yaklaştı.Başakşehir iki haftadır galibiyet alamayan Galatasaray liderlik koltuğunu kapmıştı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçında 3-1 yenilen sarı kanaryalar galibiyet hasretini sürdürdü. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 10.hafta maç sonuçları... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:17 | 29 Ekim 2018
Akhisarspor göztepe süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Akhisarspor
Bugün - 19:00
1
-
0
Göztepe S.K.
Besiktas
Bugün - 19:00
4
-
1
Çaykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü