MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Rizespor özet! Mustafa Pektemek coştu, BJK 3 puanı kaptı!

Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş Rizespor maçı nefesleri kesti. Seyir zevki yüksek ola karşılaşma 4-1 sona ererken Beşiktaş aradığı ilk golü henüz 3. dakikada Mustafa Pektemek ile buldu. Sağ kanattan nefis hareketlerle son çizgiye inen Quaresma’nın ön direğe çevirdiği topa sırtı kaleye dönük olan Mustafa Pektemek topuğuyla müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi. Golün ardından 11. dakikada Orhan Ovacıklı’nin atılması ile 10 kişi kalan Rizespor durumu eşitleyecek golü aramasına rağmen Mustafa Pektemek tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. İkinci yarıya da golle başlayan karşılaşmada 49. dakikada Roco’nun kendi kalesine attığı golle Rizespor farkı 1’e indirerek durumu 2-1’e getirdi. 57. dakikada Vagner Love’ın devam eden pozisyonu top oyun dışı kaldıktan sonra VAR hakemleri tarafından incelendi ve Bülent Yıldırım, VAR ekranından pozisyonu izleme kararı aldı. VAR ekranından pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım penaltıya hükmetti. Penaltıdan Quaresma’nın yaptığı vuruşu kaleci Gökhan çıkardı, devamında Mustafa Pektemek topu auta attı. Penaltı kullanılmadan önce itirazlarını sürdüren Marwane Saadane sarı kart gördü. Quaresma’nın penaltıyı kaçırmasından sonra hakeme yönelik bir hareket yapan Saadane ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş, rakibinin 9 kişi kalmasının ardında ataklarını sıklaştırmaya başlasıyla golü buldu. 72. dakikada Robin Yalçın kendi kalesine gol atarak durumu 3-1’e getirdi. Maçında geri kalanında başka gol gelmeyince Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 3-1 sona erdi. Heyecanlı karşılaşmayı kaçıranlar için işte, BJK Rizespor özet…

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR ÖZET İZLE

MUSTAFA PEKTEMEK İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rizespor karşısında Mustafa Pektemek'e şans verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez Beşiktaş formasıyla bir lig maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda yalnızca 4 lig karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Pektemek, ligde toplam 31 dakika süre almıştı.

Mustafa Pektemek'ten verim alamayan Güneş, bu futbolcunun kiralanmasını isterken, Mustafa Pektemek bir sonraki sezon Başakşehir forması giyip yeniden Beşiktaş'a döndü.

BEŞİKTAŞ’A QUARESMA’DAN KÖTÜ HABER!

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'a Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre'den kötü haber geldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, asiste imza atan Ricardo Quaresma'nın sarı kart görmesiyle yıkıldı.

Portekizli futbolcu bu kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Gökhan Töre ise 33. dakikada oyundan alındı ve yerine Caner Erkin dahil oldu.

Mücadelenin 40. dakikasında Pektemek ile farkı 2'ye çıkartan Beşiktaş'ta asistin sahibi ise yine Quaresma oldu.

EN SON BILIC DÖNEMİNDE 11’DE

2017-2018 sezonunda genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma giyen Mustafa Pektemek, ligde 8 maçta oyuna sonradan dahil olup 123 dakika sahada kaldı. Pektemek bu süreçte 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Ligde 8 maçta oyuna sonradan dahil olan Mustafa Pektemek, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ise 2 kez ilk 11'de şans buldu. Deplasmanda oynanan Leipzig mücadelesinde 69 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, iç sahada oynanan Bayern Münih karşılaşmasında da 90 dakika oynadı.

Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-2015 sezonunda Slaven Bilic döneminde ligin son haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, bu tarihten sonra ilk kez bir lig maçında 11'de sahada olacak.