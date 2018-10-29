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Loris Karius’tan takım arkadaşlarına uyarı: ‘Çok da abartmamak lazım’
Beşiktaş

Loris Karius’tan takım arkadaşlarına uyarı: ‘Çok da abartmamak lazım’

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 22:49

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius, 4-1 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken savunmada yaptıkları hatalara dikkat çekti.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Alman file bekçisi, “Önemli bir maçtı. İşleri tekrar yoluna koymamız gerekiyordu. Rakip eksik kaldı ve uzun süre eksik oynadı. Bunu da kabul etmek lazım ve çok da abartmamak lazım” dedi.

Öte yandan savunmadaki hatalara değinen Karius, “Savunmada derli toplu bir hale gelmemiz gerekiyor. Gol yemeden maç tamamlamamız gerekiyor. Duran toplardan çok gol yedik. Dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

29 Ekim 2018 Mustafa Pektemek: `Onların yardımı sayesinde bu gerçekleşti` Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle geceye damga vuran Beşiktaş'ın forveti Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:49 | 29 Ekim 2018
beşiktaş Loris Karius
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