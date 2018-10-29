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Karabük’te tribünde çıkan kavga sonrası maç tatil edildi
Alt Ligler

Karabük’te tribünde çıkan kavga sonrası maç tatil edildi

Karabük 1. Amatör Küme’de ligin ikinci haftasında Yenice’de oynanan Yenice Cebecispor-Karabük Demirçelikspor karşılaşması tribünde çıkan olaylar neticesinde hakem maçı tatil etti.

29 Ekim 2018 20:03

Ligin ikinci haftasında Yenice Sentetik Sahası’nda oynanan maçta Karabük Demirçelikspor, Yenice Cebecispor'a konuk oldu. Maç öncesi beraber takım fotoğrafı çektirilerek başlayan maçta misafir takım ilk yarıyı Engin Altın’ın 35. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Mücadelenin 60. dakikasında ev sahibi takımın oyuncuları ile tribündeki taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tribünde bulunan iki takım taraftarları kavga etti. Sahadaki bazı oyuncuların da sahayı terk ederek kavgaya karışması üzerine maçın hakemi Cihat Şamil Ulutaş soyunma odasına giderek olayların sona ermesini bekledi.

Ulutaş, olayların büyümesi üzerine önce yardımcıları ve maçın gözlemcisi Şefik Volkan Çelenk ile ardından kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda maçı tatil etti. Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Futbol İl Tertip Komitesi Başkanı İhsan Çevik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, maçın raporlarının henüz kendilerine ulaşmadığını, nihai kararın yarın Futbol İl Tertip Komitesi tarafından verileceğini ifade etti. 27 Ekim 2018 Milli sporcular Millet Bahçesi`ne feda edildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:03 | 29 Ekim 2018
Karabük 1. Amatör Küme Karabük Demirçelikspor Yenice Cebecispor
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