Kapanış maçında BJK üç puan peşinde! Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta | hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybı ile tamamladığı haftada 3 puan kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Süper Lig’de oynadıkları son 12 maçtır Beşiktaş’ı yenemeyen Çaykur Rizespor ise İstanbul’a iddialı geliyor. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını kazanırsa 18 puanla 4. sıraya yükselecek. Çaykur Rizespor ise 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Heyecanlan beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig 10. haftasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Gökhan Töre, Love

Çaykur Rizespor: Gökhan, Brabec, Saadane, Orhan, Mehmet, Ali Çamdalı, Robin, Petrucci, Boldrin, Süleyman, Muriç