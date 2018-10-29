Kanarya’yı Kartal yendi

Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında istediği net pozisyonları bulamadı. Yapmış olduğu transferler takımı şampiyonluğa taşıyacak isimler değil. Sarı-lacivertlilerin kanatları çalışmıyor, merkezden akın yapamıyor, net pozisyon bulamıyor. Baktığımız zaman pas yüzdesi, oyun hâkimiyeti ve üstünlüğü Ankaragücü'nden iyi değil. Oyuncu kalitesine bakarsak sahadaki sporcuların hepsi birbirine denk ama F.Bahçe'de ters giden şeyler var. Bence takım içinden operasyon yapılıyor. Bunun neticesinde de F.Bahçe bu kadrosuyla puan olarak burada olmamalı. Eskiden şöyle derdik, “Herhangi bir takıma Fenerbahçe formasını giydirsen şampiyon olur” ama artık şöyle diyoruz: “Takıma Fenerbahçe formasını giydirsen küme düşer.” Maalesef Ali Koç üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. F.Bahçe'nin performansına, ligdeki durumunu bu alınan sonuçlarla kıyaslayamayız. Hem eski başkan Yıldırım'ın hem de Yıldırım Demirören'in Ali Koç'a operasyonu devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı Başkan Ali Koç'a güvensin, destek versin. Bu takımı gelecekte güzel günler bekliyor. Sabırlı olmaları ve takımlarına sahip çıkmaları gerekiyor.

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