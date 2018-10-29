Kadıköy’de gecenin fotoğrafı! Ali Koç 78’de ayağa kalktı…

Fenerbahçe’nin Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada çok ilginç bir an yaşandı… Mücadeleyi protokol tribününde takip eden Ali Koç Ülker Stadı’nda dakikalar 78’i gösterdiğinde adeta çileden çıktı. Ankaragücü’nün yıldızı El Kabir’in attığı 3. golün ardından yerinden kalkan Koç, hızlı adımlarla arka tarafında oturan Sportif Direktör Comolli’nin yanına gitti.

Elleri başında üzüntülü bir şekilde oturan Comolli’ye bir şeyler anlatan Ali Koç, daha sonra oldukça sinirli bir şekilde içeriye girdi. Comolli yaşanan diyaloğun ardından maçı izlemeye devam ederken Ali Koç’un içeride kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra Cocu’nun görevine son verilmesi kararını aldığı öğrenildi.

Maç bitiminin ardından Teknik Direktör Cocu’ya soyunma odasında görevden alındığı tebliğ edildi. Cocu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı.