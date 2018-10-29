Hollanda basınından çarpıcı Cocu yorumu: ‘Böyle bir ortamda…’

SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe’nin teknik direktör Phillip Cocu’nun işine son vermesi Hollanda basınında da geniş yer buldu. Genelde spor sayfalarının manşetlerinde yer alan gelişmeyle ilgili yorumlarda bulunan Hollanda gazeteleri, başarısızlığı Fenerbahçeli futbolcularla Cocu arasındaki ilişkiye bağladı.

Hollanda’nın NOS gazetesi Cocu ile ilgili yaptığı analizde, “Daha önce yetenekli bir teknik adam olduğun kanıtladı. Eindhoven’da kendisini dinlemeye hazır genç oyuncular vardı ama Fenerbahçe’de büyük isimleri, büyük banka hesapları ve büyük fikirleri olan adamları yönetmek zorundaydı” ifadeleri kullanıldı.

“Büyük Türk takımları çok sık maç kaybetmez, kaybetseler bile bu kendi evinde olmaz. Ankaragücü karşısında bir miktar şansızlardı ama savunma kapısı açık bir ev gibiydi. Cocu şimdi kendine bir başka kulüp arayacak ama yeniden bir Türk takımına gelmesi küçük bir ihtimal. 4 ayda kötü bir reputasyonu oldu. Cocu kendi kendine şöyle düşünüyordur: Denemeye değerdi ama Türkiye bana uygun değildi.” Kadıköy`de gecenin fotoğrafı! Ali Koç 78`de ayağa kalktı... Fenerbahçe'de Cocu'nun görevden alınması ile sonuçlanan 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinde Başkan Ali Koç'un 78.dakikada Comolli ile yaşadığı diyalog maça damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Bir başka ünlü Hollanda gazetesi De Telegraaf da Cocu ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki kimyanın tutmadığının altını çizdi:

“Zaten kovulacağı haftalar öncesinden belliydi. Ali Koç bu zamana kadar Phillip Cocu’yu iyi idare etti. Onun arkasında durdu. Ancak Fenerbahçe’nin kendi sahasında Ankaragücü’ne 3-1 yenilmesinin ardından artık Phillip Cocu’nun desteklenecek durumu kalmamıştı. Böyle utanç verici bir mağlubiyetten sonra kovulması normal. Phillip Cocu ile futbolcular arasında elektrik yoktu. Fenerbahçe takımı onu seven ve sevmeyen futbolcular olarak ikiye ayrılmıştı. Soyunma odasında halıya sarma gibi olağan dışı olaylar yaşanmıştı. Böyle bir ortamda başarılı olması zaten beklenemezdi.” Son dakika... Fenerbahçe`de kovulan Cocu`nun tazminatı! Ali Koç daha önce açıklamıştı... Son dakika... Fenerbahçe'de görevine son verilen Teknik Direktör Philipp Cocu'nun tazminat alıp almayacağı merak konusu oldu. Ancak Başkan Ali Koç daha önce Fenerbahçe TV'de Cocu ile yolların ayrılması halinde ödenecek tazminat ile ilgili bilgiler vermişti. İlgili Haberi Oku

Volkskrant gazetesi’nde ise “Türkiye’de çok vaktiniz yoktur, hemen iyi sonuçlar almak zorundasınız” yorumuna yer verildi. Fenerbahçe’deki sıcak atmosferi ‘antrenörler için mezarlık’ olarak tanımlayan gazete, PSV’nin huzurlu idman sahasından İstanbul kaosuna giden Cocu’nun karakterinin bu duruma uygun olmadığını yazdı.

Semih Özsoy: `Bazı futbolcular kendine çekidüzen vermeli` Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulunurken 'Bazı futbolcular kendine çekidüzen vermeli' dedi. İlgili Haberi Oku