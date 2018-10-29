Galatasaray Fenerbahçe derbisi iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.
Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’ye ise 3,40 oran verildi.
Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 oran belirlendi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu’nda saat 21:00’de karşı karşıya gelecek.
İDDAA’DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!
iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray – Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray’a ilk kez 1.65’lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.
DAHA ÖNCEKİ DERBİLERDE ORANLAR:
22.10.2017 1.70 Galatasaray
08.03.2017 1.70 Fenerbahçe
20.11.2016 1.60 Fenerbahçe
18.10.2014 1.85 Galatasaray