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Galatasaray Fenerbahçe derbisi iddaa oranları belli oldu!
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe derbisi iddaa oranları belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi karşısında ağır favori olarak gösterildi.

29 Ekim 2018 17:36

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.

Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’ye ise 3,40 oran verildi.

Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 oran belirlendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu’nda saat 21:00’de karşı karşıya gelecek.

İDDAA’DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!

iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray – Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray’a ilk kez 1.65’lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.

DAHA ÖNCEKİ DERBİLERDE ORANLAR:

22.10.2017 1.70 Galatasaray

08.03.2017 1.70 Fenerbahçe

20.11.2016 1.60 Fenerbahçe

18.10.2014 1.85 Galatasaray

Son güncelleme 19:59 | 29 Ekim 2018
derbi Fenerbahçe galatasaray iddaa oranları
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