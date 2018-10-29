Fenerbahçe’de teknik direktör adayları hakkında flaş yorum: Aykut Kocaman ve Ersun Yanal…

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Anakaragücü’ne 3-1 yenilen Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun görevine son verildi. Fenerbahçe yönetiminin Phillip Cocu ile yolları ayırma kararı almasınına ardından yeni teknik direktör adayları tartışılmaya başlandı. Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’de yeni teknik direktör adayları hakkında yorum yaparken, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Serdar Ali Çelikler, CNN Türk’te yayınlanan ‘Pazar Akşamı Futbol’ programında yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayları hakkında da tahminde bulundu.

Bir şok daha! Fenerbahçe`nin genç futbolcusu Oğuz Kağan`ın ayağı kırıldı Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Oğuz Kağan'dan kötü haber geldi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ı almayacağını savunan Serdar Ali Çelikler “Aykut Kocaman ve Ersun Yanal olmaz. Başkan, bu isimleri almaz. Jardim de olmaz. Yılmaz Vural olur. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal’ın olma ihtimali sıfırın altında. Zico ve Alex ikilisi olabilir. Öyle bir şeyler var. Kulübün içinden geliyor bu bilgiler. Hocayı, Comolli mi yönetim mi bulacak önemli. Comolli’yi Liverpool’dan tanıyorum. Bu adam başarılı değil. Anlatmaktan dilimde tüy bitti” dedi.

Spor yazarları Fenerbahçe Ankaragücü maçını yorumladı Spor yazarları Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

2 Kasım Cuma günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında yorum yapan Serdar Ali Çelikler “Fenerbahçe, Galatasaray’ı haftaya yener. Galatasaray şu an Fenerbahçe’den kötü. Cocu’yu göndermese yenemezdi ama şimdi yener. Yeni teknik adamdan geleceğe dair umut vermesi beklenecek. Ümit gerekiyor. Fenerbahçe bu kadroyla şampiyon olamaz” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a eleştirilerin arttığından da bahseden Serdar Ali Çelikler, şunlar söyledi:

“Ali Koç büyük bir krediyle geldi ama son dönemde başkanla ilgili eleştiriler de gelmeye başlamıştı. Bana artık mesajlar geliyor. İnadın manası yok. Samandıra’nın çivisi çıkmış durumda. Bu yeni yapı olmadı. Israr etmenin, inat etmenin manası da yok. Samandıra’ya da hakim biri lazım artık. Rekor oyla seçilmiş, kulübe 1 trilyon para vermiş adam daha ligin 10. haftasında ikinci mektubu açtı. Geçmişi suçlamıştı, şimdi yanındakileri suçluyor. Üçüncü mektubu açmasına az kaldı. Fenerbahçe 2 senede 22 oyuncu almış. Ne oluyor ya? Comolli efendi 11 tane oyuncu almış, takım geriye gitmiş. 3 satış ve 3 kadro dışı var. Baştan sona problem var.”