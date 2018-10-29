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Fenerbahçe’de Oğuz Kağan Güçtekin ameliyat oldu
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Oğuz Kağan Güçtekin ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Oğuz Kaan Güçtekin ameliyat oldu.

29 Ekim 2018 22:37

Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 10’uncu hafta müsabakasında sakatlık geçiren Oğuz Kağan Güçtekin, ameliyat edildi. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında, oyuncunun fibula kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün açıklaması şu şekilde: “Futbol A Takımımızın oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Ankaragücü’ne karşı forma giydiği karşılaşmada sağ ayak bileğinin üzerine düşmesi sonucu sakatlanarak Liv Hospital’a kaldırılmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası sporcumuzun fibula kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Prof. Dr. Çağatay Öztürk tarafından ameliyat edilen Oğuz Kağan’ın tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşması temennimizi paylaşıyor ve kendisini en kısa zamanda çubuklu ile sahalarda görmeyi diliyoruz.” 29 Ekim 2018 Galatasaray Fenerbahçe derbisi iddaa oranları belli oldu! Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi karşısında ağır favori olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 29 Ekim 2018
Fenerbahçe Oğuz Kaan Güçtekin spor toto süper lig
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