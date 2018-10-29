Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe yeni hocası; Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Kemal Özdeş…

Fenerbahçe’de görevine son verilen Teknik Direktör Philipp Cocu’nun ardından Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak merak ediliyor. Ankaragücü karşısında alınan 3-1’lik yenilginin ardından acil toplantı kararı alan yönetim kurulu, Galatasaray derbisine başka bir teknik direktör ile çıkılması kararını aldı. Peki, Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak? İşte, Fenerbahçe ile anılan teknik direktörler…

TARAFTAR FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK ERSUN YANAL’I İSTİYOR

Cocu Fenerbahçe teknik direktörlüğünde kötü sonuçlar almaya başlayınca taraftalar statlarda “Ersun Yanal” tezahüratları ile istedikleri ismi belli etmişti. Özellik Ankaragücü mağlubiyeti sırasında tüm stat Ersun Yanal’ın adını bağırdı.

Taraftarın en çok istediği isimlerin başında olmasına rağmen Ersun Yanal’ın takımın başına geçme olasılığı çok yüksek görülmüyor. Zira geçtiğimiz günlerde FB TV canlı yayınına katılan Ali Koç Ersun Yanal hakkında “Fenerbahçe aleyhine yapılan her türlü tezahürat takım üzerinde ciddi bir olumsuzluk yaratıyor. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak! Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok, bunun sebeplerini daha sonra da anlatırım ama bizim planlarımız bu. Kendisi ile konuşmadım, konuşmayacağım. Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum. Şimdilik bu sevdaya son verin, şimdilik diyorum, çünkü benden sonra ne olacağını bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE’DE BLANC SESLERİ

Cocu’nun koltuğu sallantıya girdiği andan itibaren adı Fenerbahçe ile anılmaya başlayan hocaların başında Blanc geliyor. Fiziğe dayalı futbolu benimsemesi ve Comolli ile yakın ilişkisi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı sıklıkla anılan hocalar arasında yer almasını sağladı. Cocu ile anlaşmadan önce Blanc ile temas kuran Fenerbahçe tecrübeli teknik direktörü ikna edemediği iddia edilmişti. 2016 yılından beri boşta olan Blanc’ın Fenerbahçe’ye sıcak baktığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE’DE YILMAZ VURAL SESLERİ

Fenerbahçe’nin başında olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

Fenerbahçe’ye ‘Bir duyun sağır mısınız?’ diyerek çağrı yapan Yılmaz Vural, “Geldiğimde 32 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Ya bir duyun ya. Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim. Fenerbahçe’de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Bir merak etmiyorsunuz beni…” demişti.

Fakat her ne kadar Fenerbahçe teknik direktörü olmak istediği söylese de Cocu’nun ardından takımın başına geçme ihtimali yüksek görülmüyor.

KEMAL ÖZDEŞ, ROBERTO CARLOS, ALEX DE SOUZA…

Fenerbahçe’de Cocu’nun ardından adı anılan isimlerden bazıları da Kemal Özdeş, Roberto Carlos ve Alex de Souza oldu. Yerli hoca ihtimalleri arasında şansı en yüksek görülen isim Kemal Özdeş olduğu belirtiliyor. Kasımpaşa ile lige çok iyi başlayan fakat kötü sonuçların ardından Kasımpaşa’da görevine son verilen Kemal Özdeş yerli hoca getirilmesine karar verilmesi halinde takımın başına getirilmesi en yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

Türkiye’de Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü solbek Roberto Carlos, Akhisar ve Sivasspor ile teknik direktörlük deneyimi de yaşadı. Süper Lig’i yakından tanıyan ve oynattığı oyun ile beğeni kazanan Roberto Carlos Fenerbahçe teknik direktörülüğü konusunda ihtimali en yüksek isimler arasında gösterilmesine rağmen henüz bir görüşme gerçekleştirilmediği biliniyor.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularının başında gelen Alex de Souza da teknik direktörlük koltuğunda taraftarların görmek istediği isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe’den sonra futbolculuk yaşamını Brezilya’da devam ettiren Alex de Souza futbola veda etmesinin ardında hiçbir teknik direktörlük deneyimi yaşamadı. Her ne kadar başkan Ali Koç ile iyi bir ilişkisini olmasına rağmen Fenerbahçe teknik direktörülüğü için erken olduğu düşünülüyor.