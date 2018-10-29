Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe teknik direktörü olarak taraftar Ersun Yanal diyor, yönetim ise yabancı…

Fenerbahçe'de görevine son verilen Teknik Direktör Philipp Cocu'nun ardından Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak merak ediliyor. Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından acil toplantı kararı alan yönetim kurulu, Galatasaray derbisine başka bir teknik direktör ile çıkılması kararını aldı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte, Fenerbahçe ile anılan teknik direktörler…

TARAFTAR FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK ERSUN YANAL'I İSTİYOR

Cocu Fenerbahçe teknik direktörlüğünde kötü sonuçlar almaya başlayınca taraftalar statlarda “Ersun Yanal” tezahüratları ile istedikleri ismi belli etmişti. Özellik Ankaragücü mağlubiyeti sırasında tüm stat Ersun Yanal'ın adını bağırdı.

Taraftarın en çok istediği isimlerin başında olmasına rağmen Ersun Yanal'ın takımın başına geçme olasılığı çok yüksek görülmüyor. Zira geçtiğimiz günlerde FB TV canlı yayınına katılan Ali Koç Ersun Yanal hakkında “Fenerbahçe aleyhine yapılan her türlü tezahürat takım üzerinde ciddi bir olumsuzluk yaratıyor. Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak! Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok, bunun sebeplerini daha sonra da anlatırım ama bizim planlarımız bu. Kendisi ile konuşmadım, konuşmayacağım. Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum. Şimdilik bu sevdaya son verin, şimdilik diyorum, çünkü benden sonra ne olacağını bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

FENERBAHÇE'DE YILMAZ VURAL SESLERİ

Fenerbahçe'nin başında olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yılmaz Vural, geçtiğimiz günlerde yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

Fenerbahçe'ye ‘Bir duyun sağır mısınız?' diyerek çağrı yapan Yılmaz Vural, “Geldiğimde 32 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Ya bir duyun ya. Sağır mısınız nesiniz? Ne olacak kardeşim. Fenerbahçe'de ben olsam, Rize yenerse sondan ikinci olacağım, bundan aşağısı yok. Bir merak etmiyorsunuz beni…” demişti.

Fakat her ne kadar Fenerbahçe teknik direktörü olmak istediği söylese de Cocu'nun ardından takımın başına geçme ihtimali yüksek görülmüyor.