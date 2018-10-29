Euroleague’de ekim ayının MVP’si Walter Tavares

THY Euroleague ekiplerinden Real Madrid’in pivot oyuncusu Walter Tavares, THY Euroleague’de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tavares, oynadığı 4 maçı da kazanan İspanya ekibi Real Madrid’de sergilediği performansla ekim ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yeşil Burun Adaları’ndan 26 yaşındaki basketbolcu Tavares, ekim ayında oynadığı 4 karşılaşmada 10,3 sayı, 9,5 ribaunt ve 3 blok ortalamalarıyla mücadele etti. THY Euroleague | Darüşşafaka Tekfen: 71 - Barcelona Lassa: 79 THY Euroleague'deki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 79-71 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku