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Euroleague’de ekim ayının MVP’si Walter Tavares
Euroleague

Euroleague’de ekim ayının MVP’si Walter Tavares

Real Madrid forması giyen Walter Tavares, THY Euroleague'de ekim ayının en değerli oyuncusu seçildi.

29 Ekim 2018 18:18

THY Euroleague ekiplerinden Real Madrid’in pivot oyuncusu Walter Tavares, THY Euroleague’de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tavares, oynadığı 4 maçı da kazanan İspanya ekibi Real Madrid’de sergilediği performansla ekim ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yeşil Burun Adaları’ndan 26 yaşındaki basketbolcu Tavares, ekim ayında oynadığı 4 karşılaşmada 10,3 sayı, 9,5 ribaunt ve 3 blok ortalamalarıyla mücadele etti. 26 Ekim 2018 THY Euroleague | Darüşşafaka Tekfen: 71 - Barcelona Lassa: 79 THY Euroleague'deki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 79-71 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:18 | 29 Ekim 2018
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