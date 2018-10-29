Eski Beşiktaşlı Tosic’in karısı Jelena Karleusa kimdir! Jelena Karleusa İnstagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor!

Sezon öncesinde Beşiktaş’tan ayrılarak Çin ekiplerinde Guangzhou R&F’ye transfer olan Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa Türkiye’de yaşadığı dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Karleusa İnstagram fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekerek magazin sayfalarını süslüyordu. Peki Tosic’in eşi Jelena Karleusa kimdir? Karleusa kaç yaşında ve nerede doğdu? sorularının yanıtı ve güzel şarkıcıyla ilgili merak edilenler…

ELENA KARLEUSA KİMDİR?

Jelena Karleuša 17 Ağustos 1978'de Belgrad'da doğdu. Sırp Turbo-Folk ve Pop şarkıcısıdır. Tarkan Tevetoğlu’nun seslendirdiği Şımarık (“Zene Vole Dijamante”) ve Şıkıdım (“Jelena, Jelena”) olarak seslendirdi. Ludaca (Halay) en başarılı çalışmalarındandır. 2004 yılında beri Beşiktaşlı Dusko Tosic ile evli olan Jelena’nın, bu evliliğinden Nika ve Atina adında iki çocuğu bulunmaktadır.

ELENA KARLEUSA'NIN ALBÜMLERİ

Ogledalce (1995) Zenite Se Momci (1996) Veštice, Vile (1997) Jelena (1998) Gili, Gili (1999) Za Svoje Godine (2001) Samo Za Tvoje Oci (2002) Magija (2005) JK Revolution (2008) The Diamond Collection CD1/CD2 (2009) Diva (2012)

ELENA KARLEUSA'NIN VİDEO KLİPLERİ

Ogledalce (1995) Najbolja Drugarice (1995) Zenite Se Momci (1996) Sad Smo Stranci Postali (1996) Prezivecu (1998) Gili, Gili (1999) Ludaca (2001) Samo Za Tvoje Oci (2002) Manijak (2003) Slatka Mala (2005) Upravo Ostavljena (2006) Tihi Ubica (2008) Mani Se (2008) Insomnia (2010) Muškarac Koji Mrzi Zene (2011) Krimi rad (2012) So (2012)

ELENA KARLEUSA'NIN İNSTAGRAM SAYFASI

JELENA’NIN 1.8 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR Paylaştığı her fotoğraflar adından söz ettirmeyi başaran Jelena Karleuša paylaşım sitesinin önemli fenomenleri arasında yer alıyor. İnstagram’da 1.8 milyon takipçisi bulunan Jelena şu ana kadar 3.188 gönderi paylaştı.