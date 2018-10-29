Demirkol: Babası para yollamazsa yaşamayacak olan adam Ozan’a sallıyor

Mehmet Demirkol, BeinSport Haber’de yayınlanan Bein Manşet programında Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçında yaptırdığı penaltı ile sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çeken Ozan Kabak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, Ozan Kabak’ın dün gece Yeni Malatyaspor maçında penaltı yaptırdığı pozisyon başlangıcında kafa topuna çıkmayan Mariano ve ofsaytı bozan Ahmet Çalık’ın hatalı olduğunu belirtti. Ozan’a yapılan sert eleştirilerin genç oyuncuyu müdahale yapmaktan çekinir hale getireceğini öne sürdü.

Bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 5 karşılaşmada 3 penaltı yaptırması ile ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Demirkol, “18 yaşında, babası para yollamazsa yaşamayacak olan adam, babasının verdiği parayla aldığı telefon üzerinden 18 yaşındaki Ozan Kabak’a sallıyor; Ozan Kabak, 3 penaltı yaptırdı diyor” dedi.

Galatasaray`ın genç savunmacısı Ozan Kabak penaltılarda 3`ledi Süper Lig'in 10. haftasında Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Malatyaspor ikinci golü penaltıdan bulurken Galatsaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak ilk 11'de başladığı 5 maçta 3 kez penaltı yaptı. İlgili Haberi Oku