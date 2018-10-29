Beşiktaşlı futbolcuların ‘faul’ isyanı!

Beşiktaş’ın kendi evinde Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Karadeniz ekibinin attığı gol tartışmalara neden oldu.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Rizespor, mücadelenin 49. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Vedat Muric ile Enzo Roco arasında yaşanan ikili mücadele sırasında top siyah beyazlı futbolcuya çarpıp ağlarla buluştu.

Beşiktaşlı futbolcular Muric’in Rocco’yu itti yönünde itirazlarda bulunsa da hakem Bülent Yıldırım ‘VAR’ odasından kendisine bir uyarı gelmediği için golü geçerli saydı.

Vodafone Park’taki maçta ‘VAR’ odası hakemi olarak Cüneyt Çakır görev yapıyordu.

Mustafa Pektemek attı, sosyal medya yıkıldı Beşiktaş'ın 30 yaşındaki forveti Mustafa Pektemek, uzun süre sonra ilk 11'de şans bulduğu Çaykur Rizespor maçında attığı iki golle gündeme oturdu. İlgili Haberi Oku