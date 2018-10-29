CANLI | Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ekim ayında resmi maçlarda galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlılar, Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada kazanarak rakibiyle puan farkını bire indirmek ve Genk maçının ardından iplerin gerildiği taraftarlara kritik bir üç puan hediye etmek istiyor. Yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ligde çıktığı üç karşılaşmada iki beraberlik ve bir galibiyet elde eden konuk ekip ise bir sürprize imza atarak küme düşme hattından çıkmayı hedefliyor.

Ligin 11. haftasında lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Beşiktaş zorlu karşılaşma öncesinde şok yaşamak istemezken inişli çıkışlı grafiğe nokta koymak ve ekim ayındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Müsabakayı Bülent Yıldırım yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Vida, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Teknik direktör Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Caner Erkin´in yerine Adriano, Babel ve Lens´in yokluğunda Gökhan Töre´ye, 10 numara pozisyonunda ise Mustafa Pektemek´e şans verdi. Tecrübeli teknik adam kaleyi Karius´a emanet ederken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco ve sakatlığını atlatan Adriano´dan oluşturdu. Güneş, orta sahada Atiba´nın yanında Oğuzhan Özyakup´u görevlendirirken, onların hemen önünde Quaresma, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre´yi sahaya sürdü. Güneş´in santrfordaki tercihi ise perşembe günü Genk ile oynanan maçta 2 gol kaydeden Vagner Love oldu.

MUSTAFA PEKTEMEK LİGDE 1247 GÜN SONRA 11´DE

Siyah beyazlı ekipte Mustafa Pektemek 1247 gün sonra bir lig maçında ilk 11´de forma şansı buldu. 30 yaşındaki futbolcu son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi´nde iç sahada oynanan Bayern Münih maçına 11´de başlamıştı. Mustafa Pektemek, Süper Lig´de ise Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-2015 sezonunun 34´üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 11´de forma şansı bulmuştu. Mustafa Pektemek böylece 1247 gün sonra siyah beyazlı formayla lig karşılaşmasında ilk 11´de sahaya çıktı. Mustafa Pektemek, Şenol Güneş döneminde ilk kez bir lig karşılaşmasında ilk 11´de forma şansı buldu.

CANER VE MEDEL YEDEK

Siyah beyazlı ekipte gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınarında bulunan Caner Erkin ve Gary Medel, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Caner, 33’te sakatlanan Gökhan Töre’nin yerine oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ’TA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş´ta Çaykur Rizespor maçında 3 isim sakatlıkları ve cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında sarı kart gören Jeremain Lens cezası sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamadı. Sakatlıkları sebebiyle geçen hafta da forma giyemeyen Pepe ve Babel, Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı. Sakatlığı geçmemesinden dolayı kadroya giremeyen diğer bir isim de Sırp futbolcu Adem Ljajic oldu. Perşembe günü Genk ile oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan ise maç kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş´ta Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadele öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyordu. Siyah beyazlı ekipte, Quaresma, Caner ve Medel, sarı kart görmelerinde halinde önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakacaktı. Quaresma, 31’de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Vodafone Park'ta 29 Ekim coşkusu Sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tribünlere 20 bin Türk bayrağı koydu. Stada gelen taraftarlar, Vodafone Park'ı kırmızı-beyaz yaptı. İlgili Haberi Oku

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor öncesinde futbolcuları tribünlere çağırdı. Siyah beyazlı oyuncular sahaya ısınmaya çıktığı anda alkışlarla karşılanırken, sonrasında ilk 11´de yer alan tüm futbolcular tek tek tribüne çağrıldı.

TRİBÜNLERDE 30 BİN TÜRK BAYRAĞI

Çaykur Rizespor maçı öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Siyah beyazlı futbolcular `Cumhuriyetimizin 95’inci yılı kutlu olsun´ pankartıyla sahaya çıktı. Siyah beyazlı yönetim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Vodafone Park Stadı´nın tribünlerini 30 bin Türk bayrağıyla süsledi.

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