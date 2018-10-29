BJK Rize maçında 4. gol geldi! Beşiktaş Rizespor canlı izle! | CANLI YAYIN

Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor’u Vodefoe Park’ta ağırlıyor. Süper Lig’de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında ortak olmak istiyor. Takımını bugün yalnız bırakmak istemeyen futbol severler ise “Beşiktaş Rizespor canlı izle” aramaları yapıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ RİZESPOR CANLI ANLATIM

Ligin 11. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş zorlu karşılaşma öncesinde şok yaşamak istemezken inişli çıkışlı grafiğe nokta koymak ve ekim ayındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Müsabakayı Bülent Yıldırım yönetiyor. Beşiktaş Rizespor ilk 11’leri belli oldu. İşte, Beşiktaş Rizespor maçı detayları…

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇINDA ÖNEMLİ ANLAR

3. DAKİKA: GOL! Sağ kanattan nefis hareketlerle son çizgiye inen Quaresma’nın ön direğe çevirdiği topa sırtı kaleye dönük olan Mustafa Pektemek topuğuyla müthiş vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0

6. DAKİKA: Ani gelişen Rizespor atağında Boldrin’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Süleyman’ın vuruşunda top savunmadan döndü.

8. DAKİKA: BÜLENT YILDIRIM VAR’A GİDİYOR! Beşiktaş’ta Gökhan Töre sol taç çizgisi önünde Orhan’la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Gökhan’ın tedavisi sürerken hakem Bülent Yıldırım pozisyonu izlemek üzere VAR ekranına gitti.

10. DAKİKA: KIRMIZI KART! Bülent Yıldırım pozisyonu izledikten sonra Orhan’ın Gökhan Töre’nin bileğine bastığına karar verdi ve kırmızı kartını çıkardı. Rizespor 10 kişi.

18. DAKİKA: TEHLİKE! Vagner Love’la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Oğuzhan’ın şutunda top savunmadan döndü.

20. DAKİKA: BİR KAFA! Fernando Boldrin sağ kanattan ortaladı, Vedat Muriç’in penaltı noktası hizasından yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

26. DAKİKA: MÜTHİŞ İKİ HAREKET! Quaresma’nın ceza sahası dışından müthiş şutunu kaleci Gökhan aynı güzellikte kornere çeldi.

31. DAKİKA: Ricardo Quaresma gördüğü sarı kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

38. DAKİKA: Oyun bu anlarda dengelendi. Rizespor rakip yarı alanda çok daha fazla görünmeye başladı.

40. DAKİKA: GOL! Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu sağ kanatta kontrol eden Quaresma’nın ortasına ön direkte Mustafa Pektemek kafayı vurdu ve ağları bir kez daha sarstı: 2-0

49. DAKİKA: GOL! Rizespor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önüne doğru aşırılan topa Enzo Roco ters bir kafa vuruşu yaptı ve kendi ağlarını sarstı: 2-1

57. DAKİKA: VAR YİNE DEVREDE! Vagner Love’ın devam eden pozisyonu top oyun dışı kaldıktan sonra VAR hakemleri tarafından incelendi ve Bülent Yıldırım, VAR ekranından pozisyonu izleme kararı aldı.

59. DAKİKA: PENALTI! VAR ekranından pozisyonu inceleyen Bülent Yıldırım penaltıya hükmetti.

60. DAKİKA: PENALTI KAÇTI! Penaltıdan Quaresma’nın yaptığı vuruşu kaleci Gökhan çıkardı, devamında Mustafa Pektemek topu auta attı.

60. DAKİKA: Penaltı kullanılmadan önce itirazlarını sürdüren Marwane Saadane sarı kart gördü.

61. DAKİKA: BİR KIRMIZI DAHA! Quaresma’nın penaltıyı kaçırmasından sonra hakeme yönelik bir hareket yapan Saadane ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Adriano, Roco, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love

Rizespor: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig 10. haftasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Şenol Güneş, Mustafa Pektemek`i ilk kez 11`e aldı Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de Mustafa Pektemek'i sahaya sürüyor. Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ MORAL PEŞİNDE

Son dönemde aldığı sonuçların yanı sıra taraftar tepkisiyle zor günler yaşayan Beşiktaş, karşılaşmada moral arayacak. Süper Lig ve Avrupa’da yaptığı son 6 maçta sadece bir kez kazanabilen, iki beraberlik, üç yenilgi alan siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Kulüp yönetimi de tepkilerden nasibini alırken, taraftarlar sadece teknik direktör Şenol Güneş ile oyuncular Gökhan Gönül ve Gary Medel’e destek verdi.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 60. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş ile Rizespor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 21'ini kazandı. Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'u beş maçtır yeniyor. Siyah beyazlılar, bu rekabetteki en uzun galibiyet serisine imza atmış durumda.

MUSTAFA PEKTEMEK İLK KEZ 11’DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rizespor karşısında Mustafa Pektemek’e şans verdi. 30 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ilk kez Beşiktaş formasıyla bir lig maçında sahaya ilk 11’de çıktı.

Güneş’in göreve geldiği 2015-2016 sezonunda yalnızca 4 lig karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Pektemek, ligde toplam 31 dakika süre almıştı.

Mustafa Pektemek’ten verim alamayan Güneş, bu futbolcunun kiralanmasını isterken, Mustafa Pektemek bir sonraki sezon Başakşehir forması giyip yeniden Beşiktaş’a döndü.

EN SON BILIC DÖNEMİNDE 11'DE

2017-2018 sezonunda genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma giyen Mustafa Pektemek, ligde 8 maçta oyuna sonradan dahil olup 123 dakika sahada kaldı. Pektemek bu süreçte 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Ligde 8 maçta oyuna sonradan dahil olan Mustafa Pektemek, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ise 2 kez ilk 11’de şans buldu. Deplasmanda oynanan Leipzig mücadelesinde 69 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, iç sahada oynanan Bayern Münih karşılaşmasında da 90 dakika oynadı.

Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-2015 sezonunda Slaven Bilic döneminde ligin son haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, bu tarihten sonra ilk kez bir lig maçında 11’de sahada olacak.