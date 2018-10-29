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Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş’a Quaresma’dan kötü haber!
Beşiktaş

Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş’a Quaresma’dan kötü haber!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan sakatlanan Gökhan Töre 33. dakikada oyundan alındı

29 Ekim 2018 20:40

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk eden Beşiktaş’a Ricardo Quaresma ve Gökhan Töre’den kötü haber geldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Mustafa Pektemek’in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, asiste imza atan Ricardo Quaresma’nın sarı kart görmesiyle yıkıldı.

Portekizli futbolcu bu kart nedeniyle cezalı duruma düştüğü için gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Gökhan Töre ise 33. dakikada oyundan alındı ve yerine Caner Erkin dahil oldu.

Mücadelenin 40. dakikasında Pektemek ile farkı 2’ye çıkartan Beşiktaş’ta asistin sahibi ise yine Quaresma oldu.

29 Ekim 2018 Şenol Güneş, Mustafa Pektemek`i ilk kez 11`e aldı Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ilk 11'de Mustafa Pektemek'i sahaya sürüyor. Pektemek, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:03 | 29 Ekim 2018
beşiktaş Ricardo Quaresma
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