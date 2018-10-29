Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan kimdir? Aslıhan Doğan kimin kızı?

Magazin dünyanın yakından tanıdığı Aslıhan Doğan, Arda Turan ile çocuğu Hamza Arda Turan geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Peki, Aslıhan Doğan kimdir? Aslıhan Doğan aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Aslınan Doğan'ın hayatı…

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğdu. Arda Turan'ın Berkay ile yaşadığı kavgasının ardından ve gerçekleştirdiği doğum ile tekrar magazin dünyasında gündem haline gelen Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızı olarak da tanınıyor. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile bu yıl evlendi.

Yakın zamanda doğum yapan Aslıhan Doğan, şu anki dönemde Başakşehirspor'da forma giyen Arda Turan ile Arda Hamza Turan’ı kucağına aldı. Fiziksel olarak kahverengi gözlere ve siyah saçlara sahip olan Aslıhan Doğan, yay burcu.

ASLIHAN DOĞAN TURAN INSTAGRAM

ASLIHAN DOĞAN’IN 213 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyada aktif olmayan Aslıhan Doğan Turan’ın, kişisel İnstagram sayfasında sadece 10 paylaşımı bulunuyor. 200 bini aşkın takipçisi olan Aslıhan Doğan Twitter ise kullanmıyor.