Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer’in ‘Konstantinopolis’ tweet’i olay yarattı!

Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Ankaragücü’nde futbolcu Kenan Özer’in maç sonunda yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen Kenan Özer, maç sonunda Instagram hesabından yaptığı paylaşıma “Konstantinopolis’in fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır” yazdı.

Kenan Özer’in bu paylaşımına tepki sert olurken Ankaragücü’nün resmi Twitter hesabı da bu paylaşımı alıntılayarak “Emret Komutan” ifadelerini kullandı.

Twitter’da infiale yol açan bu paylaşımların ardından Kenan Özer hesabını kilitleyip fotoğrafa yazdığı açıklamayı “Çok şükür” olarak değiştirirken Ankaragücü resmi Twitter hesabı ise yaptığı alıntıyı sildi.

Kenan Özer sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak özür diledi.

İşte Özer’in o paylaşımı;

Yazdığımız yalnış anlaşıldı galiba,niyetimizde öyle bir anlam yoktu,Yalnış anlaşıldıysam özürdiliyorum..Kazandığımız için mutluyuz takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum,Fenerbahçe camiasına'da geçmiş olsun diyorum..Herkese iyi geceler pic.twitter.com/oHgwYNsxfD — Kenan Özer (@kenanozer87) 28 Ekim 2018

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