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Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer’in ‘Konstantinopolis’ tweet’i olay yarattı!
MKE Ankaragücü

Ankaragücü futbolcusu Kenan Özer’in ‘Konstantinopolis’ tweet’i olay yarattı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün futbolcusu Kenan Özer'in, Fenerbahçe maçından sonra attığı 'Konstantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır" tweet'i tepki topladı. Özer gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayınladı.

29 Ekim 2018 00:18

Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Ankaragücü’nde futbolcu Kenan Özer’in maç sonunda yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Maça ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen Kenan Özer, maç sonunda Instagram hesabından yaptığı paylaşıma “Konstantinopolis’in fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır” yazdı.

Kenan Özer’in bu paylaşımına tepki sert olurken Ankaragücü’nün resmi Twitter hesabı da bu paylaşımı alıntılayarak “Emret Komutan” ifadelerini kullandı.

Twitter’da infiale yol açan bu paylaşımların ardından Kenan Özer hesabını kilitleyip fotoğrafa yazdığı açıklamayı “Çok şükür” olarak değiştirirken Ankaragücü resmi Twitter hesabı ise yaptığı alıntıyı sildi.

Kenan Özer sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak özür diledi.

İşte Özer’in o paylaşımı;

28 Ekim 2018 Ankaragücü`nden manalı paylaşım! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sırasında Fenerbahçe tribünlerinden yapılan İsmail Kartal tezahüratlarının ardından Ankaragücü resmi Twitter hesabından İsmail Kartal ile ilgili paylaşım yapıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:55 | 29 Ekim 2018
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