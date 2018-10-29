Ama, fakat, lakin…

Galatasaray’ın Malatya'ya yenilmesi ve liderliğinin sona ermesi sürpriz değildi. Sadece sakatlığı bahane etmek konuyu küçümsemek olur. Bunda yönetimin, teknik ekibin hatta hakem Halis Özkahya'nın bile rolü var. Elindeki kaliteli oyuncuları gönderip yerini dolduramazsan, ilerleyen yaşları nedeniyle sakatlanma riski olan oyuncuları ekonomik kullanmazsan bunları yaşarsın. Bir de buna hakemimizin ‘halis'ane kararları eklenirse yapacak bir şey kalmaz! Hatalı bir kart ile Mariano'ya da derbide forma giydirmeyecek adam.

Hatırlatmadan geçmeyelim: Malatya'nın evinde Fenerbahçe'yi yenip, deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldığı gerçeğini göz ardı etmeyelim. Yani “G.Saray kaybetti” yerine “Malatya yendi” dersek hakkını teslim etmiş oluruz. Artık herkes kabul etmeli, sarı-kırmızılıların deplasman fobisi var. “Sakat çok” yerine kadronun yeterli olmadığını veya kalitesiz oyuncuların fazlalığını yazmak daha doğru olacak. G.Saray forması giyen oyuncuların bu kadar kötü olmaya hakkı yoktu. Penaltıya sebebiyet veren Ozan'ı ayrı tutuyorum. Lütfen herkes istatistiklerine baksın. Cuma günü belki de reytingi en düşük derbiye şahitlik edeceğiz. Fenerbahçe camiası hayal kırıklığı içerisinde, Galatasaray ise zirveden kopmak istemeyecek. Umarım hak eden kazanır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

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