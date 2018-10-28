MAÇ ÖZETİ: Yeni Malatyaspor özet! Galatasaray hem üç puan hem de iki yıldızını kaybetti…

Şampiyonlar Ligi dönüşü 7 eksikle Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Galatasaray aradığını bulamadı. Zorlu deplasmanda Yeni Malatya karşısında çıkan Galatasaray Mitchell Donald ve Adem Büyük attığı gollerle 2-0 kaybetti. Haftaya lider giren Galatasaray 3 puan kaybetmenin yanı sıra liderlik koltuğunu da kaptırdı. Maçın başlama vuruşundan itibaren gol pozisyonu olarak zengin bir mücadele olarak geçen, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı özeti için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Maçta gol perdesi 35. dakikada açıldı. Boutaib’in tek pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald’ın plasesi ağlarla buluştu. İkinci yarının 66. dakikasında ise sahneye bu kez Adem Büyük çıktı. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük’ün vuruşu Muslera’nın sağından ağlarla buluştu. İşte, Yeni Malatya Galatasaray özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY ÖZETİ İZLE

MARİANO FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!

Spor Toto Süper Lig devi Galatasaray, sakat futbolcuların yanı sıra Mariano'nun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmesiyle şoke oldu.

Malatyaspor deplasmanında Younes Belhanda'nın sakatlanmasıyla takımdaki sakat sayısı 8'e çıkan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Donald'ın golüyle 1-0 geriye düşen sarı kırmızılı ekip, ilk yarının uzatma anlarında Mariano'nun rakibine arkadan yaptığı faul sonrasında büyük bir şok daha yaşadı.

32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu kartla gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Süper Lig güncel puan durumu: Galatasaray liderlik koltuğunu kaptırdı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları… Süper Lig'de 10. hafta Cumartesi günü maçları ile devam ediyor. Son iki haftadır galibiyet alamayan Galatasaray puan durumndaki liderlik koltuğunu kaptırdı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçı sonucunda puan durumunda nasıl bir değişiliklik olacak merak ediliyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9.hafta maç sonuçları... İlgili Haberi Oku

OZAN KABAK PENALTILARDA ÜÇLEDİ

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Evkur Yeni Malatyaspor maçında bu sezon 3. kez penaltıya sebebiyet verdi.

Genç futbolcunun, karşılaşmanın 63. dakikasında Adem Büyük'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını işaret etti. 66. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, topa ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Ozan Kabak, bu sezon ligde Kasımpaşa ve Bursaspor ile oynanan müsabakalarda da birer kez penaltıya neden olmuştu.

FATİH TERİM MAÇ SONU PATLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Terim şu ifadeleri kullandı;

“Açıkçası çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonradan üzüleceğim ya da yanlış anlaşılabilecek şeyler de söylemek istemiyorum ama içim yanıyor hatta taşıyor. Bazen diyorum ki; Elin kolun bağlı, bari dilini serbest bırak. Onu da yapamıyorum.”

“BUGÜNÜN SKORUNUN ANLATIMI BU”

“Mesele sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik veya kadro azlığı değil. Mesele beraber oynayacak, oynama kültürüne sahip bir 11'e sahip olmaktır. Bu 11'i bulamadık. Yoksa birçok sebep üretebiliriz. Bizim durumumuz yüzeysel görünenden daha derin. Sezon başından beri, gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra açıklamalarımda takip eden, mesajı alan, alt alta yazıldığında olayın ne olduğunu çok açık ortaya koyabiliriz. Bugünün skorunun anlatımı bu.”

“GEREKİRSE 1 SENEEYİ FEDA EDERİZ”

“Durup dururken başı dönüyor Belhanda'nın, ötekinin arka adelesi, ötekinin ön adelesi derken… Hep söylüyorum, bu sakatlık meselesi değil. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz ama biz bunların altından kalkarız. Ki ortada bir şey yok, bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır. İnsanın sözü de dostuna geçer, olay eksiklik de değil.”

“BÜTÜN SIKINTIM BAŞKA ŞEYLER”

“Yoksa sakatlık… Eee? 11 kişi çıkmıyor muyuz? Galatasaray'da kimse istemez sakat olsun ama şöyle bir gelenek olur: Sakatlıklar oluşmuşsa, bunları fırsat bilip o formayı alacaksınız. 2 metreden, 3 metreden atamazsanız zaten geriye düşersiniz. Olay sadece bunu atamamak değil. Oyunu daha baskılı oynamamız lazım, kontrolün bizde olması lazım. Galatasaray'a yakışır şekilde oynamamız lazım. Yoksa kaybederiz, ne var? Bütün sıkıntım başka şeyler.”

FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI

“Biz bunları çok gördük. Bu dalgalı denizde de gemiyi çok yanaştırdık der geçeriz. Üzüntüm tahmininizden daha fazla. Skordan dolayı, kısa vadeli bir şey düşünmüyorum. Çok daha geniş şeyler düşündüğüm için çok üzülüyorum. Fenerbahçe derbisi, Türkiye'nin en güzel derbisi. Kendi sahamız, kendi seyircimiz. Güzel bir maç olacak, ondan emin olabilirsiniz.”