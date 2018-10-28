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Son Dakika: Galatasaray Malatya'da yıkıldı! Hem puan kaybı hem de...
Süper Lig güncel puan durumu: Puan durumunda zirve karıştı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…
Galatasaray

Süper Lig güncel puan durumu: Puan durumunda zirve karıştı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Süper Lig'de 10. hafta Cumartesi günü maçları ile devam ediyor. Son iki haftadır galibiyet alamayan Galatasaray puan durumndaki liderlik koltuğunu kaptırdı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçı sonucunda puan durumunda nasıl bir değişiliklik olacak merak ediliyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9.hafta maç sonuçları...

28 Ekim 2018 20:11

Futbolseverler Süper Lig'de Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı sonucundan sonra oluşan puan durumunu merak ediiyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın henüz maçlarını oynamadığı haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek koltuğunu Medipol Başakşehir’e devretti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

26/10/2018

Bursaspor 2 – 0 Aytemiz Alanyaspor

27/10/2018

BB Erzurumspor 1 – 1 Kasımpaşa

Atiker Konyaspor 0 – 1Başakşehir

Antalyaspor 1 – 1 Trabzonspor

28/10/2018

Kayserispor 2 – 0 Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor2 – 0 Galatasaray

Fenerbahçe 20:30 MKE Ankaragücü

29/10/2018

Akhisar Belediyespor 20:00 Göztepe

Beşiktaş 20:00 Çaykur Rizespor

Son güncelleme 20:35 | 28 Ekim 2018
galatasaray puan durumu
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 12:30
2
-
0
Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 17:00
2
-
0
Galatasaray
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Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü