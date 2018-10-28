Süper Lig güncel puan durumu: Puan durumunda zirve karıştı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları…

Futbolseverler Süper Lig'de Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı sonucundan sonra oluşan puan durumunu merak ediiyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın henüz maçlarını oynamadığı haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek koltuğunu Medipol Başakşehir’e devretti. İşte maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

26/10/2018

Bursaspor 2 – 0 Aytemiz Alanyaspor

27/10/2018

BB Erzurumspor 1 – 1 Kasımpaşa

Atiker Konyaspor 0 – 1Başakşehir

Antalyaspor 1 – 1 Trabzonspor

28/10/2018

Kayserispor 2 – 0 Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor2 – 0 Galatasaray

Fenerbahçe 20:30 MKE Ankaragücü

29/10/2018

Akhisar Belediyespor 20:00 Göztepe

Beşiktaş 20:00 Çaykur Rizespor