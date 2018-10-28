Son dakika… Fenerbahçe’de kovulan Cocu’nun tazminatı! Ali Koç daha önce açıklamıştı…

Fenerbahçe’de 3-1’lik Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Cocu’nun görevine son verilirken, Hollandalı çalıştırıcının tazminat alıp almayacağı tartışılmaya başlandı… Sarı lacivertli kulüp ile Cocu arasında imzalanan sözleşmenin ve olası bir fesih durumunda genç teknik adamın ne kadar tazminat alacağı ile ilgili Başkan Ali Koç daha önce bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü Cocu’ya sözleşme fesih bedeli olarak sadece 1 yıllık maaşını ödeyecek. Cocu’nun 3 yıllık anlaşması bulunuyordu. İşte Ali Koç’un daha önce Cocu’nun tazminatı ve Sportif Direktör Comolli ile ilgili yaptığı açıklamalar…

Son dakika... Fenerbahçe Phillip Cocu ile yolları ayırma kararı aldı! Son dakika... Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından acil toplantı kararı alan yönetim kurulu, Galatasaray derbisine başka bir teknik direktör ile çıkılması kararını aldı. İlgili Haberi Oku

“BAŞARISIZLIK HALİNDE HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALABİLİRİZ”

“Damien Comolli ile 8-9 ay çalıştım. Seçim sürecinde de çalıştım. Kimyamız tuttu. Uluslararası networkünden etkilendim. Geçmiş CV’sinden etkilendim. Nisan ayına kadar aklımda yoktu. Nisan’da teklif ettim. İki ayrı kulüpten teklif almayı bekliyordu. Birinden aldı, birinden istediği şartlar gelmedi. 3. tercih olarak biz vardık ve kabul etti. Comolli’nin seçim sürecinde parasını kim verdi diye haberler çıkıyor saçma sapan. Kim ödeyecek, tabii ki ben ödedim. Damien ile bu yolculuğa çıktık”

“Arkasından yabancı teknik direktör seçiminde Cocu’yu seçtik. Cocu’yu neden seçtim? Benim arzum kariyerinde bir başarısı olan ama çok daha yüksekleri hedefleyen, geçmişte futbol kariyeri olan ve başarı sağlamış, gençliğe önem veren ve deli gibi büyük bütçelerle oynamayan birisini arıyordum. Phillip Cocu bunların hepsini sağlıyordu. İnşallah başkanlığım süresince tek teknik direktör kendisi olur. Ama futbol bu, belli olmaz. Arzuladığımız başarı gelmediği halde de gereken her türlü önemi alabiliriz. Ancak mecbur kalmadıkça hiçbir radikal karar almayız”

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“COCU’NUN TAZMİNATI 12 AYLIK MAAŞI…”

Cocu’nun maaşını gizlilik anlaşması nedeniyle açıklayamadığını kaydeden Ali Koç, “Comolli ve Cocu’nun alacağı ücretleri açıklayacaktım. Sözleşmede bazı gizlilikler var ama. Cocu’nun 7.5 milyon Euro tazminat alacağı haberi tamamen yalan. Cocu’nun maaşını söyleyemediğim için tazminatını da söyleyemiyorum. Tazminatı, 12 aylık maaşıdır. PSV’den aldığı maaşın 3 misli bile değildir. Diğer kurumlara göre daha kapalı bir kutuyuz. O yüzden biraz daha sınırlı cevaplar verebiliyoruz” diye konuştu.